Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Auffahrunfall mit leichtverletztem Mitfahrer - Zeuge gesucht

Mainz (ots)

Montag, 28.06.2021, 07:57 Uhr

Am heutigen Montagmorgen ereignete sich ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw im Mombacher-Kreisverkehr, bei dem ein 72-jähriger Taxigast leicht verletzt wurde. Alle drei unfallbeteiligten Fahrzeuge fuhren hintereinander im Mombacher-Kreisverkehr auf einer Fahrspur und wollten diesen in Richtung Rheinstraße verlassen. Da sich ein Fahrradfahrer dem dortigen Fußgängerüberweg näherte, bremste die vorausfahrende 49-Jährige ihren Pkw ab. In der Folge kam es zum Auffahren des dahinter befindlichen Taxis und eines weiteren Pkw. Bei dem Verkehrsunfall wurde lediglich der 72-jährige Mitfahrer des Taxis leicht verletzt. Die 49-Jährige, der 37-jährige Taxifahrer und der weitere beteiligte 34-jährige Autofahrer blieben unverletzt. Da sich der Fahrradfahrer bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei nicht mehr vor Ort befand, wird dieser nun gebeten sich als möglicher wichtiger Zeuge bei der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Telefonnummer 06131/65-4210 zu melden.

