Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen auf der B 9

Worms (ots)

Am 12.10.2020 um 14:15 Uhr befährt der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug die B9 bei Worms-Rheindürkheim in Fahrtrichtung Mainz. Hinter der Abfahrt zur L425 fährt der 46 Jahre alte Mann aus Worms aus bisher ungeklärter Ursache bei stockendem Verkehr auf das vor ihm fahrende Fahrzeug auf, wodurch dieses in den Gegenverkehr gerät und mit einem entgegenkommenden PKW kollidiert. Im Anschluss kollidiert der Unfallverursacher mit einem weiteren PKW auf seiner Fahrspur und schiebt diesen auf ein weiteres Fahrzeug auf. Bei dem Unfall wurden 5 Personen leichtverletzt. Zwei von ihnen mussten vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge musste die B9 ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 15000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell