Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Raub von Bargeld

Worms (ots)

Der geschädigte Mann aus Worms befindet sich am Sonntag, dem 11.10.2020 gegen 06:15 Uhr, auf dem Nachhauseweg von einer Geburtstagsfeier. In der Kyffhäuserstraße wird er zunächst durch drei unbekannte Männer angesprochen. Plötzlich wird er durch einen der Männer gepackt und festgehalten, während ihm ein weiterer Mann aus der Gruppe Bargeld aus der Jackentasche entwendet. Als sich der Geschädigte zur Wehr setzt, flüchten die drei Männer in Richtung Ludwigstraße. Der Beraubte wird bei dem Angriff leicht verletzt und begibt sich im Anschluss zur Polizei.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Worms zu melden.

