Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210311-2-pdnms Pressemitteilung

Neumünster (ots)

Am 09.03.2021 gegen 07.25 Uhr wollte ein Mann in den Famila Markt im Haart und parkte in dieser Zeit seinen schwarzen 3er BMW auf dem Parkplatz vor Famila.

In den 5 Minuten, wo er im Markt war, muss jemand gegen seinen BMW gefahren sein und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt haben.

Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern, die den Unfall beobachten konnten.

Der Unfallverursacher dürfte beim Ein - oder auch Ausparken gegen die linke Seite des geschädigten PKW gefahren sein.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Verkehrsunfalldienst Neumünster unter der Rufnummer 04321-9451330 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell