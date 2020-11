Polizeidirektion Hannover

POL-H: Neustadt am Rübenberge: Junger Mann (24) bei Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt

Am frühen Samstagmorgen, 14.11.2020, ist es in Neustadt am Rübenberge zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern gekommen. Dabei erlitt ein 24-Jähriger in seiner Wohnung schwerste Verletzung, so dass die Kriminalpolizei Hannover nun wegen versuchter Tötung ermittelt. Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes meldete sich ein 22-Jähriger gegen 01:30 Uhr über Notruf und gab an, dass es einen Angriff mit einer Machete gegeben habe. Am Einsatzort trafen die Polizeibeamten auf einen verletzten 24 Jahre alten Mann in seiner Wohnung an der Wallstraße und den 22-jährigen Hinweisgeber. Der Verletzte hatte Wunden am Hals, die vermutlich durch das Einwirken mit einem großen Messer stammen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der Zustand des Mannes wird aktuell als sehr kritisch eingeschätzt. Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen und ist tatverdächtig. In der Wohnung des Verletzten wurde eine Machete gefunden, die als Tatwaffe in Frage kommen könnte. Die Hintergründe der Tat bleiben indes unklar. Die Ermittlungen dauern an. / mr

