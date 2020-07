Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Spritztour auf Rasenmäher

Am frühen Samstag sollen drei Betrunkene mit einem Aufsitzrasenmäher von Donzdorf nach Winzingen gefahren sein.

Gegen 2.15 Uhr meldete eine Frau der Polizei einen mutmaßlich Betrunkenen, der sich in der Gmünder Straße in Winzingen auffällig verhalten und mit einem Rasenmäher fahren soll. Die Polizei suchte nach dem Verdächtigen, konnte ihn aber nicht mehr antreffen. Der Honda-Traktor stand noch da. Das Zündschloss war geknackt. Bisherige Ermittlungen der Polizei ergaben, dass drei Jugendliche den Traktor zuvor aus einem Schuppen in Donzdorf geklaut hatten. Der aufgebrochene Geräteschuppen gehört zu einer Schule. Die drei Jugendlichen seien betrunken gewesen und trugen schwarze Kleidung. Noch unklar ist der Polizei, wie die Verdächtigen mit dem Traktor von Donzdorf nach Winzingen gekommen sind. Die Polizei hofft unter der Telefon-Nr. 07161/8510 auf Zeugenhinweise. Der entstandene Sachschaden am Schuppen und am Mäher beträgt knapp 1.000 Euro.

