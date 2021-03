POL-NMS: 210309-1-pdnms Mit E-Scooter und unter Drogeneinfluss durch Altenholz

Polizeidirektion Neumünster

Altenholz ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Ein 17 jähriger Altenholzer hielt es offenbar für eine gute Idee, am 08.03.2021 gegen 15.35 Uhr im Bereich der Altenholzer Straße in Altenholz mit einem nicht für den öffentlichen Verkehrsraum zugelassenen E-Scooter herumzufahren. Als eine Streifenwagenbesatzung auf ihn aufmerksam wurde und den Fahrer stoppen wollte, versuchte dieser, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Er befuhr schließlich den Straßenzug Am Buchholz und wollte dann schließlich durch ein Fußgängergitter in die Lindenallee fahren. Da dieser Weg von dem Streifenwagen nicht befahren werden konnte, stiegen die Beamten aus und verfolgten den E-Scooter Fahrer zu Fuß. Der Jugendliche schmiss daraufhin den Scooter in ein Gebüsch und wollte zu Fuß weiter flüchten, wurde aber nach kurzer Zeit von den schnelleren Beamten eingeholt. Bei der Überprüfung des 17 jährigen Altenholzers stellte sich heraus, dass er unter Drogeneinfluss stand. Den jungen Mann erwartet jetzt eine Anzeige wegen des Führens eines KFZ unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

