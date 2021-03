Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210308-5-pdnms Verkehrsunfall auf der A7 Höhe Neumünster Nord

Neumünster / A7 (ots)

Am 08.03.2021 gegen 14.45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 7, zwischen Neumünster Nord und Bordesholm, Fahrtrichtung Norden. Ein 32 jähriger Porsche Fahrer aus Neumünster verlor aufgrund eines Reifenplatzers die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Porsche drehte sich entgegengesetzt der Fahrbahn und kam in der Mittelschutzleitplanke zum Stehen. In dem Porsche Cheyenne befanden sich insgesamt vier Personen ( Fahrer plus 31, 56 und 4 Jahre alt Frauen/Mädchen ) , alle wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen nach Neumünster und Rendsburg in die dortigen Krankenhäuser. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet, es entstand ein Sachschaden von ca. 30000 Euro. Ab 16.15 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

