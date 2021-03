Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210308-4-pdnms Zeugen nach Quaddiebstahl in Hohenwestedt gesucht

Hohenwestedt ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 06.03.2021 zwischen 01.45 - 02.00 Uhr wurde in der Straße Glüsing in Hohenwestedt ein Quad von der Auffahrt eines Hauses gestohlen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass vermutlich zwei Täter im besagten Tatzeitraum das Quad von der Auffahrt gestohlen haben.

Bei dem Quad handelt es sich um ein Quad der Marke BRB, Typ CAN-AM Renegade 1000 XXC in der Farbe schwarz. Auffällig an diesem Quad ist, dass es blaue Federn und Ringe an den Felgen hat, es hat einen blauen hinteren und vorderen Stoßbügel und hat einen blauen Totenkopf auf dem Kühlerblech.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder Hinweisgebern, die etwas verdächtiges zum Tatzeitpunkt in der Straße Glüsing in Hohenwestedt beobachten konnten oder auch nach Hinweise zum Verbleib des Quad. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell