Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Beckedorf - Mit über drei Promille am Steuer unterwegs +++ Polizei Bergen beendet Trunkenheitsfahrt

Celle (ots)

Der 36-Jährige Zeuge aus Hamburg traute seinen Augen nicht, als er gestern Nachmittag einen Autofahrer mit einer Flasche Korn auf einem Supermarktparkplatz in Hermannsburg bemerkte. Der Fahrer des Toyota sei, nachdem er ein paar kräftige Schlucke aus der Flasche getrunken habe, in Richtung Beckedorf davongefahren. Die alarmierten Polizeibeamten konnten das betreffende Fahrzeug kurze Zeit später auf der Oldendorfer Straße in Beckedorf anhalten. Eine Flasche Korn lag, unter einer Jacke versteckt, auf dem Beifahrersitz. Der 40 Jahre alte Fahrzeugführer konnte sich nach dem Aussteigen kaum noch auf den Beinen halten. Mit wässerigem Blick torkelte er umher, behauptete dabei lallend, im Auto immer nur Wasser zu trinken. Trotz des immensen Alkoholisierungsgrades gelang es dem Mann, den Alkomaten ordnungsgemäß zu bedienen. Der Test ergab einen Wert von über 3,8 Promille. In der Wache der Polizei wurde dem Fahrer aus Hermannsburg eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein sichergestellt. Auf ihn wartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell