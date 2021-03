Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210310-2-pdnms Festnahmen nach Diebstahl in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 09.03.2021 zwischen 07.30 - 07.45 Uhr kam es zu mehreren Diebstählen aus KFZ im Bereich des Großflecken in Neumünster. An diesem Morgen hatten Marktbeschicker ihre Stände für den Wochenmarkt bereits aufgebaut, ihre Fahrzeuge standen zum Teil unverschlossen neben den Ständen. Dies nutzen zwei Männer aus und stahlen Wertgegenstände wie Geldbörsen und Handys aus den unverschlossenen Fahrzeugen.

Während Einsatzkräfte des 2. Polizeireviers Neumünster vor Ort die Anzeigen und die Beschreibungen der Verdächtigen aufnahmen, fahndeten Beamte vom 1. Polizeirevier Neumünster im Innenstadtbereich nach den Tätern. Ein aufmerksamer Passant entdeckte schließlich zwei Männer im Hertie Park, die sich verdächtig verhielten und meldete dies dem 1. Polizeirevier Neumünster. Kurze Zeit später konnten die beschriebenen Täter dann in der Fabrikstraße von Einsatzkräften angetroffen und überprüft werden.

Es stellte sich schnell heraus, dass es sich bei den beiden 16 und 33 jährigen Personen um die vermeintlichen Diebe vom Großflecken handelte, da bei einer Durchsuchung der Personen sowohl Handys wie auch Geld der Geschädigten gefunden werden konnten. Die gestohlenen Geldbörsen mit persönlichen Papieren konnten schließlich an der Stelle gefunden werden, wo die beiden Männer zuvor im Hertie Park gesehen wurden. Die beiden Täter wurden festgenommen und der Kriminalpolizei Neumünster zur weiteren Bearbeitung übergeben.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch Mal darauf hin, bewusster mit seinen Wertgegenständen umzugehen. Achten sie jederzeit auf ihre Wertgegenstände, verschließen Sie auch für kurze Zeit ein Fahrzeug oder auch die Wohnung, um sich vor Diebstahl zu schützen.

