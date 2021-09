Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zeugenaufruf - die Bundespolizei Ludwigsdorf bittet um Ihre Mithilfe

Görlitz (ots)

Am 03.09.2021 wurde gegen 22:15 Uhr ein Zugbegleiter der Länderbahn im Bahnhof Görlitz durch einen 17 - jährigen Jugendlichen nach vorhergehender verbaler Auseinandersetzung mit einem Messer bedroht. Nur durch die körperliche Überlegenheit des Geschädigten konnte ein Angriff abgewehrt werden.

Es wird wegen mehrerer Straftatbestände ermittelt, u.a. Versuch der gefährlichen Körperverletzung, Nötigung usw.

Die Bundespolizei sucht Zeugen, die sich am Tatabend im Bahnhof Görlitz aufgehalten haben und Angaben zur Tat machen können. Insbesondere wird eine Gruppe Jugendlicher gebeten sich bei der Bundespolizei zu melden, die sich gegen 20:45 Uhr am Bahnsteig 11 aufgehalten hat. Außerdem wird als wichtiger Zeuge ein noch unbekannter Mann gesucht, der sich in den Abendstunden am Bahnsteig und im Bahnhof aufgehalten haben soll.

Beschreibung des Zeugen:

- Zwischen 40 und 50 Jahren - Dreitagebart, längere Haare - Brille - Hut mit Sheriffstern, der Stern sei Silber gewesen - Gummischuhe - er trug eine kurze Hose und ein Hemd - eventuell handelt es sich bei dem Mann um einen polnischen Staatsangehörigen

Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 03581 - 3626 - 6730 bei der Bundespolizei Ludwigsdorf zu melden!

