Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Rohbau unter Wasser gesetzt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend oder in der Nacht zum Mittwoch vergangener Woche hat sich ein unbekannter Täter Zugang zum Rohbau einer Doppelhaushälfte in der Mötzinger Straße verschafft und im Untergeschoss einen Wasserhahn geöffnet. Am Mittwochmorgen stand das Wasser im Keller etwa 40 cm hoch und musste abgepumpt werden. Der Bau muss jetzt durch ein beauftragtes Unternehmen getrocknet werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

