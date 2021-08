Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Gewässer beim Laden verunreinigt

Bild-Infos

Download

Ludwigshafen (ots)

Am Vormittag des 27.08.21 Uhr löschte bei RKM 444 (Ortslage Worms) ein Gütermotorschiff 176 t eines mineralischen Stoffes, der in Big Bags abgepackt war. Um 10:53 Uhr rissen an einem Transportsack mit 1000 kg Natur-Graphit die Kunststoffösen, als dieser an einem Kran über dem Steuerbord-Gangboard hing. Hierdurch riss die Seite des Big Bags auf und der Stoff trat fast vollständig aus. Etwa 600 kg Natur-Graphit gelangten in den Rhein, der Rest verteilte sich auf dem Gangboard und der Uferböschung. Der Graphit bildete im Wasser große Klumpen, mit einem Durchmesser von bis zu 50 cm. Ein Streifenboot der Wasserschutzpolizeistation (WSP) Ludwigshafen wurde gegen 13:20 Uhr durch einen Radfahrer über den Stoff im Rhein informiert. Vor Ort konnten acht dieser großen Graphit-Brocken festgestellt werden, welche sich sehr zügig unter starker Schlieren-Bildung auflösten. Durch die WSP wurde die Berufs-Feuerwehr Worms in Kenntnis gesetzt, welche zeitnah mit 2 Booten vor Ort erschien. Durch die WSP wurden Proben des Stoffes genommen und der Feuerwehr übergeben, welche diese umgehend beprobte. Hierbei konnten keine gefährlichen Substanzen festgestellt werden. Laut vorliegendem Sicherheitsdatenblatt ist Natur-Graphit als für die Umwelt nicht belastend und als nicht Gewässer gefährdend eingestuft. Die Unbedenklichkeit wurde durch den Einsatzleiter der FW Worms bestätigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell