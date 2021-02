Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.02.2021 mit einem Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

--- ÄNDERUNGSHINWEIS UND KORREKTUR EINES PRESSEBERICHTS ---

Neckarsulm: Fliesen gestohlen - Zeugen gesucht

Über 700 Quadratmeter Fliesen stahlen Unbekannte --- zwischen dem 1. Dezember 2020 und dem 4. Februar 2021 --- in Neckarsulm. Die auf 15 Paletten geladenen Fliesen standen bis Dienstag auf einer Baustelle in der Rötelstraße. Im diesem Zeitraum müssen die Paletten wohl mit einem Fahrzeug von den Tätern abtransportiert worden sein. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Zeugen, die in den vergangenen Tagen rund um die Rötelstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

