Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg - Vorfahrtsunfall mit drei Verletzten

Bad Marienberg (ots)

Am Dienstag, dem 18.02.2020 befuhr ein 76-jähriger Pkw-Fahrer um 09:35 Uhr die B414, aus Richtung Hof kommend, in Fahrtrichtung Kirburg. Er beabsichtigte an der Abfahrt Lehmkaute nach links in Richtung Nisterau abzubiegen und übersah hierbei einen bevorrechtigten 60-jährigen Pkw-Fahrer, der die B414 in Fahrtrichtung Hof befuhr. Der Unfallverursacher musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die 75-jährige Beifahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit und mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw´s wurde nur leichtverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

