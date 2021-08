Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Diebstahl auf Fahrgasttagesschiff

Cochem (ots)

Am Mittwoch, dem 18.08.2021 zwischen 22:00 Uhr - 22:30 Uhr kam es in Cochem auf dem Fahrgasttagesschiff (FGTS) "Stadt Bonn" zu einem Diebstahl. Das FGTS lag oberhalb der alten Moselbrücke an einem Steiger still.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich vermutlich zwei unbekannte Täter Zugang zum FGTS, indem sie über die verschlossene Steigertür kletterten und an Deck das Speiseeis aus einer dort befindlichen Eistruhe entwendeten.

Schäden am Fahrzeug und an der Steigeranlage entstanden nicht.

Die Wasserschutzpolizei Koblenz bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0261-972860 oder Email-Adresse ppelt.wsp.ko@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell