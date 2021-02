Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Fehlalarm im Klinikum

Achern (ots)

Nach einem Brandalarm sind am Mittwochmittag mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr und Polizei ausgerückt und eilten gegen 13 Uhr zum Klinikum in der Josef-Wurzler-Straße. Vor Ort stellte sich glücklicherweise heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte, der vermutlich durch einen leicht verbrannten Muffin in einer Mikrowelle ausgelöst wurde. Zu einem Personen- oder Sachschaden kam es ersten Erkenntnissen zufolge nicht.

/cw

