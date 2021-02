Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach- Fahrrad gestohlen, Eigentümer gesucht

Wolfach

Am Sonntag den 31.01. wurde ein 36-jähriger Mann gegen 8:45 Uhr dabei beobachtet, wie er sich an einem Fahrrad am Bahnhof Wolfach zu schaffen machte. Der Mittdreißiger konnte noch an der Haltestelle durch die Polizei kontrolliert werden. Er führte neben mehreren Smartphones und zwei Fahrrädern, noch diverses Werkzeug, einen PKW Rückspiegel, ein Navigationssystem und eine PKW Innenraumbeleuchtung mit sich. Der einschlägig vorbestrafte mutmaßliche Fahrraddieb wurde, da er sich nicht ausweisen konnte, zur nächsten Dienstelle gebracht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab, dass der Tatverdächtige mit über 0,6 Promille an diesem Vormittag nicht ganz nüchtern unterwegs war. Eines der mitgeführten Fahrräder, hatte Beschädigungen, unter anderem eine gebrochene Speiche. Am Fahrradständer, an dem sich der Mann zuvor zu schaffen gemacht hatte, konnte ein zu passendes noch verschlossenes Fahrradschloss festgestellt werden. Die Gegenstände die bei dem 36-Jährigen aufgefunden werden konnten, wurden durch die Polizei sichergestellt und zum Teil schon den rechtmäßigen Besitzern zugeordnet. Gesucht wird jedoch noch der Besitzer eines schwarzen Trekkingfahrrads der Marke `Ben´. Dieser und möglicherweise weiter Zeugen, können sich unter der Nummer 07832 975920 beim Polizeirevier Haslach melden.

