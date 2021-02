Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Jugendliche Schwarzfahrer schlagen auf Zugbegleiter ein

Bremen (ots)

Metronom Bremen - Hamburg / Bahnhof Tostedt, 30.01.2021 / 16:45 Uhr

Zwei zunächst unbekannte Schwarzfahrer haben einen Zugbegleiter in einem Metronom auf der Fahrt von Bremen nach Hamburg geschlagen und getreten. Bundespolizisten ermittelten die Identität der beiden jugendlichen Beschuldigten aus Bremen.

Der Angriff ereignete sich am Sonnabend um 16:45 Uhr im Metronom 81928, nachdem der 35-jährige Zugbegleiter das Duo rauchend, ohne Fahrscheine und ohne Ausweise in einem Toilettenraum antraf. Als er die beiden Nordafrikaner im Bahnhof Tostedt von der Weiterfahrt ausschloss, kam es während des Aussteigens zu den Angriffen. Der Zugbegleiter rettete sich zurück in den Zug und verschloss die Türen - er erlitt Prellungen und musste noch am Abend ärztlich behandelt werden.

Die Jugendlichen fuhren mit dem nächsten Zug weiter nach Hamburg. Die Bundespolizei wertete Videoaufnahmen von der Ankunft im Hamburger Hauptbahnhof aus und ermittelte die Identität des 17-jährigen Marokkaners und des 16-jährigen Algeriers - letzterer wurde am Sonntag im Bremer Hauptbahnhof von Zivilfahndern erkannt, in Gewahrsam genommen und an einen Betreuer übergeben.

Beide Beschuldigte sind bereits im Zusammenhang mit Taschen- und Gepäckdiebstählen am Bremer Hauptbahnhof und in Zügen aufgefallen. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

