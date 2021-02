Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund Glätte

Mittelbaden (ots)

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Offenburg kam es am Mittwochmorgen vermehrt zu Verkehrsunfällen. Am heutigen Vormittag wurden über 30 Unfälle, hauptsächlich mit Blechschäden, registriert. Für viele davon war die derzeitige frostige Wetterlage mit Eis-und Schneeglätte ursächlich.

Der Fahrer eines Opel in Oberkirch kam gegen 5 Uhr am Kreisverkehr zur L 89 vermutlich aufgrund von Schneeglätte von der Fahrbahn ab. Hierbei blieb der 72-Jährige mit seinem Wagen in einem neben der Fahrbahn befindlichen Wassertümpel stecken. Verletzt wurde niemand.

Ebenfalls Glück hatte eine 35-jährige Peugeot-Fahrerin, die sich auf der Auffahrt zur A 5 in Höhe Rastatt-Süd befand. Die Fahrzeugführerin meldete sich telefonisch bei den Beamten und teilte mit, dass sie aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn von der Straße abgekommen sei. Zu einem Sachschaden am Fahrzeug kam es hierbei nicht.

In Lahr auf der B 415 wurde einem Rollerfahrer die Weiterfahrt untersagt. Der 57-Jährige fiel Beamten in einem vorbeifahrenden Streifenwagen durch seine unsichere Fahrweise auf. Um auf der schneebedeckten Fahrbahn überhaupt vorwärtszukommen, musste sich der Zweirad-Lenker in Schlangenlinien fortbewegen. Grund genug den Fahrer einer genaueren Kontrolle zu unterziehen. Verstöße hat sich der Mann nicht zu Schulden kommen lassen, jedoch war die unsichere Fahrt an dieser Stelle für ihn beendet.

Die Polizei weist darauf hin, dass sich in der kalten Jahreszeit gerade auf schneebedeckten Straßen oft gefährliche Situationen ergeben können. Auf eine den Witterungsverhältnissen angepasste Geschwindigkeit ist zu achten. /bp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell