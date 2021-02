Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau- Von der Fahrbahn abgekommen

Gaggenau (ots)

Ein 26-jähriger Fahrzeugführer ist am Dienstagmittag gegen 16 Uhr von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrzeuglenker befuhr die L613 in Richtung Michelbach. In einer dortigen Linkskurve kam er mutmaßlich infolge von Straßenglätte von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte der 26-Jährige die Leitplanke und überfuhr eine Warntafel samt Stahlrohr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 4.000 Euro.

/kw

