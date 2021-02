Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau, Maisach - Fuß eingeklemmt

Oppenau, Maisach (ots)

Ein Arbeitsunfall ereignete sich am Montagmittag gegen 16 Uhr im Bereich der Werneststraße und dem zugehörigen Waldstück. Ein Arbeiter sägte einen Baumstamm durch. Hierbei setzte sich dieser während des Sägens in Bewegung und rollte auf das linke Bein des Mannes. Dadurch wurde sein Bein eingeklemmt. Der Verletzte schaffte es jedoch, sich selbstständig aus der Situation zu befreien, indem er den Baumstamm so durchsägte, dass er seinen Fuß befreien konnte. Der alarmierte Rettungsdienst versorgte den Verletzen vor Ort und brachten ihn zu weiteren Behandlungen in ein örtliches Krankenhaus.

/kw

