Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Lebensmittelgeschäft eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind über das vergangene Wochenende (17. bis 19.07.2021) in ein Lebensmittelgeschäft an der Mercedesstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen Samstag, 16.00 Uhr und Montag, 07.20 Uhr, die Eingangstür des Geschäftes auf und stahlen aus einer Geldkassette rund 180 Euro sowie Wurstspezialitäten im Wert von knapp 40 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell