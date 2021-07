Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Durch Stromausfall Brand in Keller bemerkt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Sonntagabend (18.07.2021) in einem Kellerraum an der Olgastraße ein Brand ausgebrochen. Eine Bewohnerin und ihre Freundin bemerkten gegen 20.40 Uhr wie zuerst das W-Lan und dann auch das Licht ausfielen. Gemeinsam gingen sie nach unten, um den Stromverteilerkasten zu überprüfen. Als sie die Tür öffneten, quoll ihnen bereits dichter Rauch entgegen. Geistesgegenwärtig schlossen sie wieder die Tür und alarmierten die Feuerwehr, die den Brand gegen 21.10 Uhr gelöscht hatte. Rettungskräfte brachten einen 21-jährigen Bewohner, bei dem der Verdacht einer Rauchgasintoxikation bestand, zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Mehrfamilienhaus ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

