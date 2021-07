Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Täter bei Einbruch überrascht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Freitag (16.07.2021) in ein Büro an der Wiener Straße eingebrochen und dabei von einer 29-jährigen Mitarbeiterin gesehen worden. Die 29-Jährige verließ gegen 18.00 Uhr das Gebäude einer Bildungseinrichtung und stellte dabei eine zerstörte Fensterscheibe zu einem Büro im Erdgeschoss fest. Als sie nachschaute, sah sie in dem Büro eine männliche Person, welche sofort durch das Fenster sprang und in Richtung Sportpark Feuerbach flüchtete, nachdem er die Frau bemerkt hatte. Die Mitarbeiterin beschrieb den Unbekannten als unter 18-Jährigen mit einer dunkleren Hautfarbe. Er trug einen blauen oder schwarzen Kapuzenpullover und eine lange Hose. Aus dem Büro entwendete er über Einhundert Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

