Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unerlaubte Glücksspielautomaten im Keller

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (16.07.2021) in einer Gaststätte an der Straßburger Straße zwei Glücksspielautomaten beschlagnahmt, welche offenbar ohne Genehmigung betrieben wurden. Aufgrund eines anonymen Hinweises kontrollierten die Beamten die Gaststätte und stellten fest, dass im Keller zwei betriebsbereite Gewinnspielautomaten aufgestellt waren, für die keine Genehmigung vorlag. Die Polizisten beschlagnahmten beide Automaten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an.

