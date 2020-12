Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Unfall am Kreisverkehr - beteiligter Radfahrer musste zur Blutprobe

Kempen

Am späten Dienstagnachmittag fuhr gegen 17.30 Uhr ein 53-jähriger Kempener mit seinem Kleintransporter auf der Kleinbahnstraße in Richtung Hooghe Weg. Vor dem dortigen Kreisverkehr hielt er zunächst an. Als er keinen Radfahrer oder Fußgänger sah, fuhr er weiter, musste jedoch noch einmal bremsen. Ein 32-jähriger Radfahrer (deutsch) aus Kempen, der mit seinem Pedelec auf dem Radweg unterwegs war, kollidierte mit dem Kleintransporter. Der Radfahrer stieß gegen das Heck des stehenden Transporters und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt, ein Rettungswagen musste nicht gerufen werden. Nach der Unfallaufnahme musste der Pedelec-Fahrer mit zur Blutprobe. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von über 1,3 Promille. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Unfalls, sich über die Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /wg (1103)

