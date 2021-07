Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brandstifter unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Dürrlewang (ots)

Am Samstag (17.07.2021) kam es in den frühen Morgenstunden in Dürrlewang an mehreren Örtlichkeiten durch bislang unbekannte Personen zu Brandlegungen an mehreren Mülltonnen. Diese wurden dabei vollständig und die entsprechenden Unterstände teilweise zerstört. Betroffen waren hiervon die Schopenhauerstraße, der Orionweg und der Siriusweg. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell