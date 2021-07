Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiater Ladendieb

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 27-jähriger Mann, der bereits am vergangenen Freitag (09.07.2021) in einem Kaufhaus an der Eberhardstraße mehrere Parfümflacons im Wert von 745 Euro entwendet hatte und mit der unbezahlten Ware geflüchtet war, wurde eine Woche später (16.07.2021) in dem Geschäft vom Ladendetektiv wiedererkannt. Zusammen mit einem weiteren Sicherheitsmitarbeiter wollte er den Dieb festhalten. Obwohl dieser sich dagegen mit körperlicher Gewalt zur Wehr setzte, konnte er aber letztendlich überwältigt und der Polizei übergeben werden. In seinem Hosenbund hatte der Mann erneut zwei gestohlene Parfüms im Wert von knapp 200 Euro versteckt. Zur Prüfung der Haftfrage wurde der wohnsitzlose Rumäne heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Richter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

