Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit dem Auto überschlagen

Stuttgart-Plieningen (ots)

Ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand am Freitag (16.07.2021) bei einem Unfall in Plieningen. Ein 29-jähriger Fahrer befuhr geben 19.30 Uhr mit seinem Opel die Filderhauptstraße in Fahrtrichtung Möhringen und kam hierbei aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Auf der Grünfläche überschlug sich das Auto und blieb schließlich auf der Beifahrerseite liegen. Der 29-Jährige konnte aus dem Auto klettern und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

