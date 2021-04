Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Walzbachtal - Schlägerei in Gemeinschaftsunterkunft

Ein zunächst verbaler Streit uferte am Samstagabend zu einer handfesten Schlägerei zwischen einem 38-Jährigen und einem 28-Jährigen in einer Gemeinschaftsunterkunft in Walzbachtal-Wössingen aus.

Die beiden Männer waren wohl gegen 21 Uhr zunächst wegen einer Nichtigkeit aneinandergeraten, als offenbar plötzlich Faustschläge ausgeteilt und schließlich auch der Ältere dem Jüngeren ein Glasbehältnis auf den Kopf schlug. Dieser zog sich eine stark blutende Schnittwunde zu, die eine ärztliche Versorgung notwendig machte.

Beide Beteiligten werden angezeigt.

