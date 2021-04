Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad-Schönborn - Einbruch in Bad Langenbrücken

Karlsruhe (ots)

Unbekannte verschafften sich am Samstag Zutritt in die Geschäftsräume eines Restaurants im Ortsteil Bad Langenbrücken. Nachdem der oder die Täter gegen 13.30 Uhr mehrere Türen gewaltsam aufgebrochen hatten, entwendete ein ungebetener Gast die in einem Büroraum aufbewahrten Einnahmen in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Sollten Sie zu dieser Zeit etwas auffälliges bemerkt haben, wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 07253 80260 an die ermittlungsführenden Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Bad Schönborn.

Marco Günter, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell