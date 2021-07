Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Samstag (17.07.2021) gegen 18 Uhr auf einem Firmengelände an der Friedrich-Scholer-Straße in einer Schuttmulde gelagerter Sperrmüll in Brand. Aufgrund des Feuers kam es anfänglich zu einer starken Rauchentwicklung, weshalb Anwohner durch die Feuerwehr gewarnt und aufgefordert wurden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

