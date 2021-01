Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper

Unkel (ots)

In den Nächten vom 12. zum 13.01.2021 und 13. zum 14.01.2021 wurden durch unbekannte Täter an einem Wohnhaus in der Straße Auf dem Rheinbüchel in Unkel Feuerwerkskörper in den Hausbriefkasten geworfen, so dass dieser durch die Detonation beschädigt wurde. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Linz unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

