Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnung - Täter entwenden TV-Gerät

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Pastorenweg

16.06.2021, 20.00 Uhr - 17.06.2021, 08.00 Uhr

Unbekannte nutzten die Abwesenheit des Wohnungsinhabers aus, um in dessen Domizil in der Straße Pastorenweg einzubrechen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend 20.00 Uhr und Donnerstagmorgen 08.00 Uhr. Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die Täter auf ungeklärte Art und Weise in den Hausflur des Mehrparteienhauses. Hier öffneten sie gewaltsam die Wohnungstür und gelangten so ins Innere der Wohnung und entwendeten das dortige Fernsehgerät. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei hofft auf Zeugen und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell