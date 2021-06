Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Weißer VW Multivan verschwunden - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Kästorf, Maschweg, VW Parkplatz Tor Nord 17.06.2021, 07.50 Uhr - 16.10 Uhr

Ein weißer VW Multivan wurde am Donnerstag zwischen 07.50 Uhr und 16.10 Uhr vom VW Parkplatz Tor Nord entwendet. Sein rechtmäßiger Besitzer hatte seinen 11 Jahre alten VW Bus am Donnerstagmorgen ordnungsgemäß verschlossen in der Reihe 28 abgestellt. Als er gegen 16.10 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam war es verschwunden. Der Schaden, der durch den Diebstahl entstand dürfte sich nach Angaben des Besitzers auf rund 25.000 Euro belaufen. Die Polizei hofft auf Hinweise zum Verschwinden des VW Multivan. Zeugen melden sich bitte auf der Polizeiwache in Wolfsburg, Telefon 05361/4646-0.

