POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 5. Juni 2021

Wolfenbüttel (ots)

Versuchter Fahrraddiebstahl

Freitag, 04.06.2021, gg. 14:50 Uhr 38300 Wolfenbüttel, Kornmarkt

Am Freitag, 0406.2021, ggg. 14:50 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter, männlicher Täter ein ungesichert abgestelltes Fahrrad am Kornmarkt. Der Besitzer des Rades (70) bemerkte den Diebstahl und nahm die Verfolgung des Diebes auf. Dieser zeigte sich beeindruckt und ließ das Fahrrad zurück, um seine Flucht zu Fuß fortzusetzen. Der Täter wurde als 30-40 Jahre alt, untersetzt/ dicklich, etwas kleiner, mit dunklen Haaren, dunkler Hose und grün/blauem Sweatshirt bekleidet beschrieben.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Brand eines Schuppens

Freitag, 04.06.2021, 14:20 Uhr 38321 Groß Denkte, Brunnenstraße

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Freitag, 04.06.2021, gg. 14:20 Uhr, in Groß Denkte, Brunnenstraße ein Schuppen in Brand. Bereits nach wenigen Minuten schlugen hohe Flammen aus dem Gebäude und gefährdeten das angrenzende Wohnhaus. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von ca. 30.000,- Euro. Der Besitzer wurde beim Versuch den Brand zu löschen verletzt und musste dem Krankenhaus zugeführt werden. An den Löscharbeiten waren 60 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Groß Denkte sowie der umliegenden Ortsfeuerwehren beteiligt.

Hinweise von Zeugen bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Einbruchdiebstahl in Einfamilienwohnhaus Donnerstag, 03.06.2021, 18:00 Uhr bis Freitag, 04.06.2021, 12:00 Uhr 38300 Wolfenbüttel, Schlehenweg

Unbekannte Täter gelangten in der Nachte von Donnerstag, 03.06.2021 auf Freitag, 04.06.2021, gewaltsam in ein Einfamilienwohnhaus und suchten nach Diebesgut. Die Bewohner waren zu dieser Zeit nicht anwesend. Über den Wert des erlangten Diebesgutes konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

