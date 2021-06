Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.06.2021.

Peine (ots)

Vandalismus durch Verteilen von Farbe.

Peine, Woltorfer Straße, 30.05.2021, 20:00 Uhr-02.06.2021, 18:00 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich der oder die Täter einen widerrechtlichen Zugang auf ein Grundstück. Im weiteren Tatverlauf beschädigten die Täter die Scheibe einer Gartenlaube und verschütteten in einem angrenzenden Schuppen Farben. Zudem wurden die Wände mit Farbe beschmiert. Die Schadenshöhe wird mit 200 Euro angegeben. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Peine unter 05171/9990 zu richten.

Sachbeschädigung an dem Baudenkmal "Wasserturm".

Ilsede, Ilseder Hütte, Hüttengelände, 28.05.2021, 19:00 Uhr-01.06.2021, 15:00 Uhr.

Unbekannte Täter hatten sich einen widerrechtlichen Zugang auf das unmittelbare Gelände des Wasserturms verschafft und im weiteren Tatverlauf im oberen Bereich des Turmes einen Schriftzug in roter Farbe angebracht. Der verursachte Schaden liegt bei ca. 200 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Ilsede unter der Rufnummer 05172/370750 zu richten.

Nach Gefährdung des Straßenverkehrs und einem verursachten Verkehrsunfall flüchtete der Verursacher.

Wendeburg, Harvesse, Bundesstraße 214, 03.06.2021, 10:25 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 64-jährige Fahrer eines Citroen die Bundesstraße 214, aus Richtung Celle kommend, in Fahrtrichtung Braunschweig. Auf einer langen geraden Strecke zwischen den Ortschaften Neubrück-Ersehof und der Harvesser Kreuzung sei der Geschädigte in einer Fahrzeugschlange hinter einem Lkw gefahren. Nachdem der Fahrer zum Überholvorgang angesetzt hatte, sei der vor ihm fahrende hellblaue Touareg ebenfalls ausgeschert, um seinen Überholvorgang einzuleiten. Hierbei wurde der Fahrer des Citroen nach links abgedrängt. Über eine längere Strecke sei der 64-jährige Fahrer mit beiden linken Reifen auf der neben der Fahrbahn befindlichen Grünfläche gefahren und hat dabei zwei Leitpfosten überfahren. Zur Berührung beider Fahrzeuge sei es jedoch nicht gekommen. Nur durch glückliche Umstände konnte der Fahrer des Citroen einen schweren Unfall verhindern. Die Bundesstraße ist in diesem Bereich beidseitig mit Bäumen versehen.

Der Fahrer des VW setzte daraufhin seine Fahrt fort. Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug aus dem Bereich Celle stammen könnte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wendeburg unter der Telefonnummer 05303 99089-0 in Verbindung zu setzen.

Zeugenaufruf des Polizeikommissariats Peine anlässlich von drei Katalysatorendiebstählen.

In der Nacht von Sonntag (23.05.2021) auf Montag (24.05.2021) wurden bei mindestens drei geparkten Pkw in der Kommerzienrat-Meyer-Allee und in der Görlitzer Straße in Peine durch bislang unbekannten Täter die Katalysatoren mittels technischem Gerät herausgetrennt und entwendet. Es ist ein Sachschaden von mindestens 1600 Euro verursacht worden.

Zeugen, die eine Tathandlung oder verdächtige Personen/Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Peine unter 05171/9990 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell