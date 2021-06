Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 4. Juni 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen: Polizeihubschrauber entdeckt hilflose Person

Donnerstag, 03.06.2021

Am Donnerstagabend wurde der Polizei eine aus einem Seniorenheim in Cremlingen abgängige 87-jährige Person gemeldet. Aufgrund des gesundheitlichen Zustandes des 87-Jährigen musste von einer mutmaßlichen gesundheitsgefährdenden hilflosen Lage ausgegangen werden. Umfangreiche Suchmaßnahmen durch Mitarbeiter des Seniorenheimes sowie von Polizeikräften verliefen zunächst ergebnislos. Letztendlich konnte der Senior in hilfloser Lage von dem angeforderten Polizeihubschrauber in einem Wasserrückhaltebecken aufgefunden werden. Er wurde nach seiner Bergung aus dem Wasser mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Wolfenbüttel: Während des Einkaufens bestohlen

Dienstag, 01.06.2020, zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr

Während des Einkauf in einem Discounter in der Grauhofstraße in Wolfenbüttel wurde einer 81-jährigen Seniorin am Dienstagvormittag aus der im Einkaufswagen abgelegten Handtasche die Geldbörse entwendet. Zum entstandenen Schaden können keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Hornburg: Verkehrsunfall, eine leicht verletzte Autofahrerin

Donnerstag, 03.06.2021, gegen 07:00 Uhr

Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Strecke zwischen Hornburg und Osterode (Landesstraße 500), Einmündungsbereich nach Rhoden, ein Verkehrsunfall, bei dem eine 60-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden ist. Demnach kollidierte ein 25-jähriger Autofahrer beim Einbiegen mit dem bevorrechtigten Auto der 60-jährigen Fahrerin. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

