Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Matratze gerät in Brand - Polizei ermittelt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Borsigstraße

16.06.2021, 17.15 Uhr

Aus bisher unbekannten Gründen geriet am Mittwochnachmittag eine im Hausflur in der Borsigstraße stehende Matratze in Brand. Dieser konnte schnell gelöscht werden. Es wurden keine Personen verletzt. An dem Gebäude entstand kein Schaden.

Am Mittwochnachmittag löste der Brandmelder in einem Hausflur Alarm aus. Ein dadurch aufmerksam gewordener Zeuge bemerkte die brennende Matratze. Geistesgegenwärtig zog er diese aus dem Flur und konnte sie löschen. Durch das schnelle Eingreifen ist es zu keinem größeren Brand gekommen. Die in den Wohnungen befindlichen Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache wird derzeit durch die Polizei ermittelt. Personen, die etwas über den Brand sagen können werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell