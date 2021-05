Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210531.9 Peissen: Unfallverursacher gesucht

Peissen (ots)

Von der Bundesstraße 77 ist vermutlich in der Nacht zu heute oder am Vormittag in Peissen ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und hat die Bankette beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf denjenigen geben können.

Am Vormittag meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei eine erheblich beschädigte Bankette, Erdreich auf der Straße und einen umgefahrenen Leitposten in Peissen auf der B 77 in Fahrtrichtung Itzehoe. Beamte beseitigten Gras und Sand über eine Strecke von 50 Metern und informierten die zuständige Straßenmeisterei hinsichtlich der Schäden.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sollten sich bei der Polizei in Hohenlockstedt unter der Telefonnummer 04826 / 3767570 melden.

Merle Neufeld

