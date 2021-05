Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210531.6 Friedrichsgabekoog: Frau betrunken unterwegs

Friedrichsgabekoog (ots)

In der Nacht zum Sonntag haben Beamte in Friedrichsgabekoog die Trunkenheitsfahrt einer Frau beendet. Sie musste eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen.

Aufgrund einer auffälligen Fahrweise stoppten Beamte um 03.15 Uhr an der Ecke Am Kanal einen Hyundai, der auf der Bundesstraße 203 in Richtung Heide unterwegs war. Am Steuer saß eine Frau, die angab, nach dem Konsum von Sekt in Büsum abgefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest bei der 45-Jährigen lieferte ein Ergebnis von 1,65 Promille, woraufhin die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Zudem stellten die Beamten den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel der Norderstedterin sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

Merle Neufeld

