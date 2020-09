Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Weingarten - Alkoholisiert mit Elektroroller gestürzt - Führerschein weg

Weingarten (ots)

Eine 36 Jahre alte Frau ist am Samstag gegen 19.55 Uhr in der Paulusstraße in Weingarten unter Alkoholeinwirkung mit ihrem Elektroroller gestürzt. Glücklicherweise zog sie sich dabei nur leichte Verletzungen zu.

Bei einem Alkoholtest stellten die von Zeugen hinzugezogenen Polizeibeamten dann aber einen Wert von 1,12 Promille fest. Dies hatte zur Folge, dass die Frau - wie bei einem Verkehrsunfall unter Betrieb eines normalen Kraftfahrzeuges - eine Blutprobe abgeben musste. Zudem wurde der Führerschein einbehalten.

