POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall zwischen Lkw und Radfahrer - Zeugen gesucht

Am Freitag, gegen 14.43 Uhr, wollte ein 47-jähriger Lkw-Fahrer von der Hans-Thoma-Straße nach links in die Stephanienstraße einbiegen. Neben ihm wartete an der Lichtzeichenanlage der Einmündung ein 57 Jahre alter Radfahrer, welcher ebenfalls in dieselbe Richtung einbiegen wollte. Bei Grünlicht fuhren dann beide in die Stephanienstraße ein und es kam aus noch ungeklärtem Hergang zu einer Berührung zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Hierdurch kam der Radler zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Über den Geschehensablauf gibt es sich widersprechende Angaben. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0721/944840 mit dem Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

