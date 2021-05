Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210531.8 Itzehoe: Männer dringen in Schwimmzentrum ein

Itzehoe (ots)

Am Freitagabend hat die Polizei in Itzehoe zwei junge Männer festgenommen, die sich Zutritt zum Schwimmzentrum verschafft haben und Gegenstände von geringem Wert entwendeten.

Kurz nach 19.00 Uhr rückten Streifen in die Straße Klosterbrunnen aus, nachdem an der dortigen Schwimmhalle der Einbruchalarm ausgelöst worden war. Im rückwärtigen Bereich außerhalb des Objektes nahmen Beamte einen 21- und einen 23-Jährigen fest, die offensichtlich in dem Gebäude gewesen sind und die Flucht ergriffen, als sie akustischen Alarm auslösten. Auf ihrer Flucht entledigten sich die Festgenommenen ihrer Beute, einem Schlüssel und zweier Kleidungsstücke.

Da die Beschuldigten offensichtlich berauscht waren, ordnete ein Richter die Blutprobenentnahme bei den Festgenommenen an. Sie werden sich strafrechtlich wegen der Tat verantworten müssen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell