POL-PB: Beim Überholen mit Linksabbieger kollidiert

Paderborn-Dahl (ots)

(mb) Am Stadtberg ist am Dienstag ein Autofahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Lieferwagen verletzt worden.

Gegen 09.40 Uhr fuhr ein 67-jähriger Mann mit einem Peugeot-Boxer-Kastenwagen auf der Straße Am Stadtberg in Richtung Paderborn. Hinter ihm fuhren ein Audi und dahinter ein VW Tiguan. An einer Grundstückszufahrt wollte der Lieferwagenfahrer nach links abbiegen und bremste. Der Audifahrer bremste ebenfalls. Mit dem Tiguan setzte der 76-jährige Fahrer zum Überholen an. Er überholte den Audi und kollidierte dann mit dem abbiegenden Kastenwagen. Der Tiguan geriet ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Mit Totalschaden kam das Auto am Straßenrand auf den Rädern zum Stillstand. Der Tiguan-Fahrer zog sich Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Peugeot entstand leichter Sachschaden. Die Straße war bis 11.30 Uhr gesperrt.

