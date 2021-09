Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unfallflucht auf der Mahdentalstraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro hinterließ eine bislang unbekannte Person, als sie mit einem grauen Opel Corsa mit Böblinger Zulassung am Ende einer lang gezogenen Linkskurve von der Landesstraße 1187 im Bereich Gerlingen nach links von der Fahrbahn abkam und mit der Leitplanke kollidierte. Der Schaden wurde durch einen Verkehrsteilnehmer gegen 06:50 Uhr am Sonntagmorgen festgestellt und gemeldet. Der unbekannte Täter befuhr vermutlich die Mahdentalstraße (L 1187) aus Richtung Stuttgart kommend, in Richtung Leonberg. Nach der Kollision kümmerte sich der Opel-Fahrer nicht um die stark verformte Leitplanke und verließ die Örtlichkeit. Der stark beschädigte Opel konnte unweit der Unfallstelle im Bereich eines Gebäudes an der L 1187 festgestellt werden. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, bittet etwaige Zeugen, die sowohl den Unfallhergang selbst oder den Parkvorgang beobachtet haben, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell