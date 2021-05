Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Sattelzug gegen Pkw - Autofahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Sattelzug und einem Pkw kam es am Montag, 17.05.2021, gegen 13:45 Uhr, im Kreisverkehr der B 518 in Wehr-Brennet. Der 39 Jahre alte Autofahrer wurde hierbei leicht verletzt. Der 27 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges war zuvor in den Kreisverkehr eingefahren und hatte dem bereits im Kreisverkehr befindlichen Pkw-Fahrer die Vorfahrt genommen. Die Fahrzeuge kollidierten, wobei sie erheblich beschädigt wurden. Durch die auslösenden Airbags erlitt der Autofahrer leichte Verletzungen. Er kam vorsorglich ins Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer verletzte sich nicht. Die Höhe des Sachschadens liegt bei insgesamt rund 35000 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit einem Fahrzeug im Einsatz.

