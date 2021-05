Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Mountainbiker stürzt im Gelände

Freiburg (ots)

Ihringen - Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Sonntag 16.05.2021 gg. 12:30 Uhr ein 15jähriger Mountainbiker im Bereich Lenzenberg zu Fall und wurde hierbei so schwer verletzt, dass er mit dem DRK in eine Klinik nach Freiburg eingeliefert werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell